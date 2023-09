Séisme au Maroc : des associations françaises lancent des appels à dons

Plusieurs organisations caritatives françaises ont lancé samedi un appel à la générosité auprès du grand public, afin d'aider les sinistrés du Maroc, frappé par un séisme ayant fait plus de 1.000 morts. Le Secours populaire français a annoncé dans un communiqué qu'il débloquait 50.000 euros issus de son "fonds d'urgence" pour "venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu". Au-delà de l'urgence au Maroc, "l'accompagnement des personnes les plus fragiles" se fera nécessairement "dans la durée", souligne l'association, qui "lance un appel pressant à la solidarité et au soutien financier pour les victimes de cette catastrophe".

Fondation de France et Croix-Rouge mobilisées

La Fondation de France, "présente depuis plusieurs années dans cette zone", a annoncé de son côté mobiliser immédiatement 250.000 euros. Elle a également lancé un appel à dons pour "renforcer" ses actions, dont la mise à l'abri, ou le soutien psychologique aux victimes. La Fondation "interviendra dans les zones les plus impactées, notamment dans les territoires isolés où l'aide arrive plus difficilement et les populations sont davantage livrées à elles-mêmes", a-t-elle précisé. "Elle mènera dans un second temps des actions de reconstruction durable" comme la "réhabilitation de bâtiments collectifs" ou la relance économique.

Appel à dons également du côté de la Croix-Rouge française, pour pouvoir contribuer "à la fourniture de produits de première nécessité", en collaboration avec les équipes du Croissant-Rouge sur place. Au vu des dégâts "considérables", il faudra "anticiper un accompagnement qui va s'inscrire dans la durée", alerte la Croix-Rouge, qui ne sollicite que des dons financiers, et refusera les dons en nature.