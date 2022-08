Salman Rushdie : l'auteur toujours hospitalisé dans un état grave, un suspect arrêté

L'écrivain Salman Rushdie a été attaqué par un homme, ce vendredi, lors d'une conférence dans l'État de New York. L'auteur britannique est ce samedi matin toujours hospitalisé dans un état grave. Il était devenu le symbole de la lutte pour la liberté d'expression après la publication de son ouvrage controversé "Les Versets sataniques". Cette publication lui a valu en 1989 une fatwa, une décision islamique de la part de l'ayatollah iranien Khomeini, qui court toujours 30 ans plus tard. Son agression a choqué les spectateurs présents sur place.

Sécurité "assez légère", selon la police

Salman Rushdie est sur scène. Il doit prendre la parole lors d'une conférence mettant en vedette des écrivains exilés. Vers 11 heures, heure locale, l'auteur britannique s'apprête à parler. "Salman Rushdie est arrivé. Nous étions excités de l'entendre parler et tout à coup, ce type est sorti de nulle part et a commencé à le poignarder et à le frapper. Tout le monde était choqué et horrifié", raconte un témoin de la scène.

Des images vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des spectateurs qui se précipitent sur scène pour porter secours à quelqu'un qu'on aperçoit au sol. Salman Rushdie est blessé au cou et à l'abdomen. La personne qui devait lui donner la parole est également légèrement touchée à la tête. L'agresseur est ensuite arrêté par un policier qui assistait à la conférence. "Je voudrais féliciter la police d'État. Un agent de la police d'État s'est levé et lui a sauvé la vie", a souligné Kathy Hochul, la gouverneure de l'État de New York. La salle est ensuite très vite évacuée, alors que Salman Rushdie est transporté à l'hôpital par hélicoptère. La sécurité était "assez légère", a ensuite expliqué la police. Le suspect est âgé de 24 ans est originaire du New Jersey. Pour l'heure, on ne connaît pas ses motivations.