Corse : arrivée en voilier dans le port de Saint-Florent, une famille russe demande l'asile politique

Un évènement rare. Lundi 28 août, un voilier avec à son bord quatre personnes de nationalité russe s'est présenté au port de Saint-Florent, en Haute-Corse, pour demander l'asile politique, relate Corse-Matin. Il s'agirait de membres d'une même famille, avec deux adultes d'une quarantaine d'années et deux adolescents.

La famille ne se sentait plus en sécurité en Russie

Selon les informations du quotidien, ils se seraient présentés comme des opposants politiques. Le père de famille aurait notamment expliqué avoir participé à des manifestations anti-Poutine pour dénoncer l'invasion russe en Ukraine, et que depuis, sa famille ne se sentait plus en sécurité en Russie. Partis de Crimée, ils auraient fait appel à un passeur polonais afin de récupérer un voilier et auraient navigué plus d'un mois en Méditerranée, avant d'accoster en Corse.

Les réfugiés, arrivés en bonne santé, ont rapidement été pris en charge par la capitainerie de Saint-Florent, avant d'être réorientés vers la police de l'air et des frontières. Une instruction va être menée "pour vérifier toutes les informations", a expliqué la préfecture de Haute-Corse à Corse-Matin.

Transfert vers Marseille

Selon les informations de France Bleu RCFM, la famille aurait ensuite été transférée en ferry à Marseille, pour faire sa demande d'asile directement auprès de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Une démarche qui ne peut être réalisée en Corse, qui ne dispose pas de guichet unique pour ce genre de dossier. La famille dispose désormais de trois mois pour déposer sa demande. En 2022, plus de 2.600 personnes de nationalité russe ont formulé une demande d'asile en France, selon les données de vie-publique.fr.