Russie : le Kremlin veut un retour à la normale après la rébellion de Wagner

En prenant la parole à la télévision, Vladimir Poutine a voulu prendre la Russie à témoin. Il a endossé le rôle du patron qui pardonne et qui fait baisser la pression. "Aujourd'hui, vous avez la possibilité de continuer votre service pour la Russie en signant un contrat avec le ministère de la Défense ou d'autres structures militaires et de sécurité, ou de retourner à vos familles et proches. Ceux qui le souhaitent peuvent partir pour le Bélarus. La promesse que j'ai faite sera tenue", a déclaré Vladimir Poutine. Le président russe s'adressait aux hommes de Wagner et de Evguéni Prigojine.

Evguéni Prigojine, le rebelle

D'ailleurs, ce dernier, patron de Wagner, endossait, un peu plus tôt dans la journée, le rôle du rebelle en pleine contrition. "Nous n'avons pas pour objectif de renverser le régime en place et le gouvernement légalement élu, contrairement à ce qui a été dit. Notre marche a révélé de graves problèmes de sécurité. Nous avons fait demi-tour pour ne pas verser le sang des soldats russes", a rapporté Evguéni Prigojine.

Les deux hommes veulent un retour à la normale, comme s'ils voulaient effacer un accident de parcours insignifiant. C'est la meilleure façon à l'heure actuelle, pour l'un comme pour l'autre, de perdre de la crédibilité. Vladimir Poutine essaie de préserver son pouvoir avec le soutien du FSB et des clans qui l'entourent. Pour Evguéni Prigojine, il s'agit de sauver Wagner et de garder son pré carré dans les pays africains avec lesquels il a des contrats.

Malheureusement pour Vladimir Poutine, il y a des faits qui restent. Il a montré qu'il n'est pas invulnérable. La nécessité immédiate de la guerre l'a emporté, mais l'instabilité du régime est démontrée. Il y a aussi un mystère, Evguéni Prigojine n'est pas localisable, ce qui peut soulever une question. Est-ce volontaire de sa part ? Est-il en Russie, en Biélorussie ? Est-ce une entorse au pardon du Kremlin ou l'homme, vu le contexte, prendre des précautions pour sa sécurité ? On devrait le savoir dans les heures ou les jours qui viennent.