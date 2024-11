Russie : la démographie au plus bas, le Kremlin veut poussent les Russes à faire des enfants

Selon l'Insee, la France subit une baisse record de la natalité en 2023. Moins 6,6 % par rapport à 2022 avec seulement 677.800 bébés enregistrés l'année dernière. Une situation inquiétante, mais encore loin de celle catastrophique de la Russie où seulement 920.000 naissances de janvier à septembre 2024 ont été enregistrées dans un pays de 143 millions d'habitants. On compte actuellement, 1,41 enfant par femme loin du taux de renouvellement nécessaire de 2,1 enfants par femme.

Face à cette situation, le gouvernement russe et le Parlement jettent toutes leurs forces dans la bataille pour sauver la démographie. "C'est une loi qui parle de l'avenir de notre état, sans enfants, le pays disparaîtra", a déclaré Viatcheslav Volodine le président de la Douma d'État pour défendre le texte de loi pénalisant le fait de vanter la vie sans enfant. La propagande du refus de l'enfant, c'est la fin des naissances", a-t-il ajouté. Dorénavant, vanter la vie sans enfants est passible d'une amende allant de 4.000 à 47.000 euros.

"Beaucoup de nos grand-mères, de nos arrière-grand-mères avaient sept ou huit enfants"

Avec moins 6 millions d'habitants depuis 2008, les Russes ne sont plus que 142 millions. Un effondrement malgré les efforts de l'État. Pack naissance fédéral de 6.000 euros au premier enfant, primes régionales et locales, et même une hutte traditionnelle offerte dans le grand-nord. "La famille ne possédait pas de hutte d'hiver, ça lui est donc très utile et ça vaut presque 5 000 euros". Pour inciter les Russes à faire des enfants, des clips vantant la vie familiale sont diffusés. "Tel père, tel fils. Notre projet ? La démographie", peut-on entendre dans l'un d'entre eux.

Face à cette situation, même Vladimir Poutine s'inquiète. "Beaucoup de nos grand-mères, de nos arrière-grand-mères avaient sept ou huit enfants. Retrouvons ces traditions et développons-les", déclare le chef de l'État. Le but de cette campagne pour inciter les Russes à procréer est d'éviter que les prévisions annonçant seulement 101 millions de Russes en 2050 ne se vérifient. Une situation qui rendrait un pays grand comme 34 fois la France impossible à gouverner et à défendre.