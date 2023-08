Royaume-Uni : un homme condamné à la perpétuité pour le meurtre du cousin de Tyson Fury

Un homme de 22 ans a été condamné vendredi à la prison à perpétuité avec 28 années de sûreté pour le meurtre du cousin du boxeur britannique Tyson Fury, qui avait dénoncé la "pandémie" des crimes à l'arme blanche au Royaume-Uni.

Le cousin de Tyson Fury, Rico Burton, 31 ans, avait été poignardé à mort en août 2022 près d'un bar à Altrincham (nord de l'Angleterre). Liam O'Prey, un homme sans domicile fixe, avait été inculpé quelques jours plus tard. Il a été condamné vendredi par le tribunal de Manchester à la prison à vie assortie d'une peine de 28 ans de sûreté.

Hausse des infractions à l'arme blanche

Tyson Fury avait annoncé la mort de son cousin sur Instagram en appelant le gouvernement britannique à agir pour que cessent les attaques au couteau, fréquentes dans un pays où l'usage des armes à feu est très strictement contrôlé.

"Le gouvernement britannique doit imposer dès que possible des peines plus lourdes pour les crimes au couteau, c'est une pandémie et on ne sait pas à quel point c'est grave jusqu'à ce que (ça touche) l'un des vôtres !", avait-il écrit. Selon le bureau national des statistiques, les infractions commises avec une arme blanche enregistrées par la police en Angleterre et au pays de Galles ont augmenté de 21% au cours de l'année qui s'est terminée en septembre 2022, avec plus de 45.000 infractions enregistrées.