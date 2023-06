Royaume-Uni : la consommation d'eau restreinte dans le sud-est du pays

Deux régions du sud-est de l'Angleterre vont être soumises à une interdiction d'arrosage alors que l'eau se fait rare et que l'été s'annonce sec, a annoncé vendredi un distributeur d'eau local. Dans le Kent et le Sussex (sud-est), les clients du distributeur South East Water ne pourront plus arroser leur jardin à partir du 26 juin, ni nettoyer leur voiture ou encore remplir leur piscine. Des amendes allant jusqu'à 1.000 livres sont prévues.

La chaleur fait exploser la demande en eau

Un an après un été marqué par des chaleurs inédites et une longue sécheresse au Royaume-Uni, la demande en eau a explosé en raison des fortes chaleurs des derniers jours. Certaines localités ont été privées d'eau, obligeant des écoles à fermer certaines classes. "Nous avons vu la demande des clients augmenter en raison des températures plus chaudes, mais cela a eu des répercussions sur notre capacité à assurer l'approvisionnement de tous les clients", a expliqué David Hinton, à la tête de ce distributeur local dans un communiqué.

Par conséquent, "nous n'avons malheureusement pas d'autre choix que d'introduire cette interdiction temporaire". "Cette situation s'est développée beaucoup plus rapidement que l'année dernière", a affirmé David Hinton alors que des restrictions du même genre pourraient se multiplier à travers le pays. L'été dernier, des restrictions d'eau avaient été décrétées un peu partout dans le pays en raison d'une longue sécheresse.

Plus de 32 degrés au sud de Londres

Le Royaume-Uni connaît depuis plusieurs jours des fortes chaleurs, avec jusqu'à plus de 32 degrés relevés samedi dernier au sud de Londres, et les précipitations sont rares depuis plusieurs semaines. En Écosse, l'agence de protection de l'environnement a prévenu que la province britannique pourrait elle aussi faire face à des graves pénuries d'eau d'ici la fin du mois de juin, malgré des précipitations annoncées dans les prochains jours.

"Nos rivières et nos lochs sont soumis à d'énormes pressions et il est clair que des mesures supplémentaires seront nécessaires pour les protéger", a averti un responsable de cette agence, Nathan Critchlow-Watton.