Royaume-Uni : deux ans après le Brexit, le pays ressent les effets négatifs de sa sortie de l'UE

Il y a deux ans jour pour jour, le Royaume-Uni quittait l'Union européenne. Prix qui gonflent, paperasse, manque de personnel et négociations interminables. Le pays ressent concrètement les effets négatifs de sa sortie de l'UE. Un Brexit marqué aussi par des changements politiques incessants. Un vrai casse-tête pour de nombreux Britanniques. Europe 1 fait le point.

"Les gens s'aperçoivent que ça ne fonctionne pas"

Deux ans après la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne, s'il est difficile de mesurer en chiffres ses effets concrets sur l'économie britannique, de nombreux économistes s'accordent à dire qu'il a détérioré la situation économique d'un pays au bord de la récession. L'économiste Chris Beauchamp préfère nuancer, évoquant une crise plus globale dans un monde post pandémie. "Nous sommes dans un monde dans lequel les prix ont augmenté soudainement à cause notamment de la pandémie. C'est une inflation globale. Ce n'est pas que le Brexit.

S'il existe encore quelques irréductibles qui espèrent qu'un jour le Royaume-Uni reviendra dans l'UE, beaucoup se sont fait une raison. "C'est le désordre et c'est triste parce qu'il y a de plus en plus de gens dans les rues. Les gens s'aperçoivent que ça ne fonctionne pas et ils en ont marre", regrette un Britannique. "Ils tournent en rond depuis deux ans avec ça et se retrouvent là où ils ont commencé", ajoute une deuxième.

En plus de la situation économique préoccupante du pays, les Britanniques viennent de fêter leur premier Noël sans leur reine bien-aimée et s'apprêtent à vivre un mois de janvier au cours duquel les grèves devraient continuer et s'ajouter aux coupures intempestives de courant.