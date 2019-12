Royaume-Uni : dernier discours de la Reine dans la Chambre des Lords avant le Brexit

Elisabeth II lance le Brexit depuis Londres, sans emphase, ni carrosse, ni couronne. Autour du Parlement britannique, les barrières sont en place, les routes déjà bloquées en attendant la Reine. A son arrivée, elle prononcera un discours historique, car ce sera son dernier dans la Chambre des Lords avant le Brexit. Le très protocolaire discours du trône dévoile la politique générale du nouveau gouvernement - qui l'a d'ailleurs rédigé en grande partie -, et marque le début d'une nouvelle session parlementaire.

La Reine lira donc le texte devant les représentants de la Chambres des communes, dominée par les conservateurs depuis les récentes législatives, et ceux de la Chambre des lords réunis.

Concrétisation du Brexit

Pour Robert, qui voulait rester dans l’Union Européenne, l'écouter dans de telles circonstances va être douloureux : “C’est une situation assez triste. Boris Johnson a été assez clair sur ce qu’il voulait faire, mettre en place le Brexit... Cela va être un moment difficile mais je crois que c’est inévitable maintenant”, soupire Robert.

Il y a effectivement peu de suspense : Elizabeth II annoncera les prochaines mesures du gouvernement de Boris Johnson. “Le principal pour moi c’est évidemment le Brexit, et Boris Johnson a dit qu’il allait construire 40 hôpitaux", rappelle Steven qui, lui, en attend beaucoup. "Il a promis 20.000 policiers de plus, c’est ça ses trois priorités."

La difficulté supplémentaire pour la Reine sera de faire court. Boris Johnson veut absolument que les députés se mettent au travail le plus vite possible, la cérémonie de ce 19 décembre a donc été resserrée. “Ce sera un peu plus sobre, plus court que d’habitude, parce qu’on veut que ça soit réglé rapidement", précise Mark, ravi. "C’est ce qu’on attend tous, il faut que ce soit fait !”

Dès la fin du discours royal, les députés voteront pour approuver le programme et seront enfin libres d’examiner l’accord de Brexit dès vendredi.