République tchèque : un homme tue six personnes dans un hôpital tchèque avant de se suicider

Un homme a ouvert le feu mardi matin dans un hôpital d'Ostrava dans l'est de la République tchèque tuant six personnes, avant de se suicider. "Nous avons trouvé le tireur. Cet homme de 42 ans s'est tiré une balle dans la tête avant que la police passe à l'action. Il est mort", a indiqué la police. Quatre personnes ont été tuées sur le coup et deux autres sont décédées des suites de leurs blessures. Deux autres personnes ont également été blessées dans l'attaque, selon la police.

"Une immense tragédie"

Le président Milos Zeman a adressé un message de condoléances aux familles des victimes. "Je suis avec vous de tout coeur, je pense à vous en cette heure tragique", a-t-il écrit selon son porte-parole. La police a indiqué sur Twitter avoir reçu un appel annonçant la fusillade à 7H19 (6H19 GMT). Ella d'abord publié une photo d'un homme aux cheveux roux, mais a précisé ensuite que ce dernier était considéré comme un "témoin important", et diffusé une autre photo, d'un homme brun aux cheveux courts.

Le Premier ministre tchèque Andrej Babis a de son côté déploré "une immense tragédie". "C'est aussi une chose à laquelle nous ne sommes pas habitués dans notre pays", a-t-il ajouté. "On m'a dit que les victimes étaient des gens qui attendaient au service de traumatologie, heureusement il n'y en avait pas autant que d'habitude", a-t-il dit. Les fusillades sont rares en République tchèque, pays de 10,7 millions d'habitants, membre de l'Union européenne. En mars dernier, un patient d'un hôpital de Prague a tiré sur deux autres patients après une dispute dans une chambre. L'un des hommes est décédé.