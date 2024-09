République tchèque : deux enfants blessés par une camarade armée d'un couteau

Deux élèves d'un établissement accueillant des enfants du primaire jusqu'au secondaire ont été blessés mardi par une camarade qui les a attaqués avec un couteau le lendemain de la rentrée des classes à Domazlice en République tchèque, près de la frontière allemande, a annoncé la police.

Selon le tabloïd Blek, l'élève, auteur des coups de couteau, est âgée de 13 ans et elle a poignardé un garçon dans le ventre et une fille dans le dos. Le gouverneur régional Rudolf Spotak a indiqué lors d'un point presse que les deux blessés ont pu rentrer chez eux, après avoir été soignés pour des blessures sans gravité. "Une élève a attaqué ses camarades avec un couteau. Deux enfants ont été blessés et leurs parents informés", avait auparavant annoncé la police sur le réseau social X, précisant que l'agresseuse avait été stoppée "en quelques minutes".

Le drame s'est noué juste avant le début des cours, a indiqué le maire adjoint de la ville Viktor Krutina lors du point presse : "grâce à la réaction rapide d'un enseignant et du proviseur, il n'y a pas eu d'autres personnes attaquées dans l'établissement", a-t-il dit. Les motivations de la jeune fille au couteau ne sont pas connues pour l'instant, a précisé le chef de la police régionale Petr Machacek. Selon le proviseur, Ivan Rybar, qui a suspendu les cours pour les 12-15 ans, l'élève, de nationalité tchèque, n'avait aucun problème de discipline.