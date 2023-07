Rébellion de Wagner : Vladimir Poutine tente de rassurer en s'offrant un bain de foule

Une semaine après la rébellion de 24 heures du groupe paramilitaire Wagner en Russie, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov l'assure, le pays sera "plus fort après la rébellion avortée du groupe Wagner". Et au Kremlin, le gouvernement a plusieurs fois remercié ses chefs militaires d'avoir empêché une "guerre civile".

Et fait encore plus rare, Vladimir Poutine a été vu prenant un bain de foule jeudi, alors que depuis le Covid, personne ne pouvait l'approcher sans se plier à un confinement et plusieurs tests. Cette semaine, il n'a pas hésité à distribuer des poignées de main et se faire prendre en photo.

Remonter la pente

Un signe que la crise interne n'est pas terminée, selon Patrick Martin Genier, spécialiste des questions internationales. Pour lui, cela fait partie de la stratégie de Vladimir Poutine de montrer qu'il n'est pas isolé, parce qu'il a perdu la main dans cette tentative, dans cet échec de protéger le territoire russe. "L'objectif pour le président russe aujourd'hui est de remonter la pente et de montrer qu'il n'a pas perdu les soutiens de sa hiérarchie militaire. Il n'a pas perdu non plus le soutien de son clan", souligne-t-il.

Aussi, le ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgou, est encore là alors qu'il devait partir. "Il resserre les rangs autour de son clan et bien évidemment, il faut montrer aussi qu'il a le soutien de la population alors qu'il ne fait jamais de bain de foule et est toujours extrêmement gardé. C'est un message qui est envoyé surtout à la hiérarchie militaire et aux structures politiques du régime en disant 'regarder, je suis soutenu par la population'. Donc bien évidemment pour montrer qu'il maîtrise encore les choses", conclut Patrick Martin Genier au micro d'Europe 1.