Qu'est-ce que les banques chaudes, cette initiative qui a vu le jour au Royaume-Uni ?

Face aux prix de l’énergie qui s’envolent et à la crise du coût de la vie au Royaume-Uni, une initiative a vu le jour un peu partout dans le pays : les "banques chaudes". En référence au terme de banques alimentaires, ce sont des espaces où on peut venir pour rester au chaud sans rien à payer. Le concept est développé par diverses institutions comme des lieux de culte, des bibliothèques municipales et des associations.

"Il y a des enfants qui viennent jouer, c'est chaleureux"

Dans cette banque chaude d'une association caritative du sud de Londres, des fauteuils confortables, du café et des biscuits sont à volonté, ainsi qu'un espace de jeux pour enfants et une bibliothèque où a justement pris place Kristina. Elle vit dans la rue et est venue s'abriter de la pluie. "Je me plais bien ici, je viens pour manger ou même juste boire un café ou un thé. Il fait bien chaud. Et puis parfois, il y a des enfants qui viennent jouer, c'est chaleureux, il n'y a pas que des gens seuls comme moi", confie-t-elle au micro d'Europe 1.

Toujours plus de nouveaux arrivants

L'espace est ouvert à tous et ici, on utilise le terme de salon plutôt que de banques chaudes pour ne pas stigmatiser, comme l'explique Natan, le responsable. Lui s'inquiète de voir toujours plus de nouveaux arrivants, alors que l'hiver n'a même pas encore commencé. "Le nombre de gens qui ont besoin de nos services a déjà augmenté et on voit de plus en plus de gens de tous horizons comme cette dame qui travaille à temps plein dans le quartier et qui est venue hier soir pour boire une soupe", indique-t-il. Cet automne, 2.200 banques chaudes ont déjà ouvert au Royaume-Uni.