«Quelque chose d'irréel» : le témoignage d'un Français engagé avec l'armée israélienne

Ethan, 22 ans, est Français, né en France. Il est arrivé en Israël il y a deux ans pour s'engager dans l'armée. Et aujourd'hui, il fait partie des quelque 4.185 soldats de nationalité française mobilisés sur le front - la deuxième nationalité étrangère représentée, derrière les États-Unis -. Rencontré par Europe 1, il explique qu'il est déployé depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre, et accepte de parler depuis une base gardée secrète.

"Je voulais vraiment passer à l'action, même si je ne suis pas un Israélien, que je n'étais jamais allé en Israël... C'est une compréhension du fait que je suis juif, c'est la terre des Juifs, c'est le seul endroit qu'on ait", témoigne-t-il.

"Aller, avec la tête haute, défendre ton pays"

Sergent-chef au sein de l’un des commandos d’élite de Tsahal, depuis les premières heures de la guerre, il est en première ligne des combats face à l'organisation islamiste. "À cet âge-là, être envoyé pour aller combattre et protéger nos bien-aimés, c'est quelque chose qui est irréel", affirme-t-il, ajoutant : "Ce n'est pas quelque chose que je souhaite à tous ceux qui ont cet âge-là : se réveiller un matin et voir que ton pays a été attaqué".

Pour la première fois, Ethan est confronté à la mort. "Aller, avec la tête haute, défendre ton pays tout en sachant que certains ne sont pas revenus, ou ne vont jamais revenir...", confie ce soldat français, qui tient à ajouter auprès de l'envoyé spécial d'Europe 1 que cette attaque du Hamas "a choqué tout le pays".

"Notre objectif, pour l'instant, est de faire face au terrorisme, au Hamas, et on fera ce qu'il faut faire quand il faudra le faire et on le fera comme il faut, c'est tout", promet-il. Ethan est reparti se battre avec son unité juste après cet entretien.