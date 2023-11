Guerre en Ukraine : Pyongyang a fourni plus d'un million d'obus d'artillerie à Moscou, affirme un député sud-coréen

La Corée du Nord a fourni à la Russie plus d'un million d'obus d'artillerie destinés à ses opérations militaires en Ukraine et, en échange, Pyongyang a reçu des conseils techniques pour ses satellites, a affirmé mercredi un député sud-coréen en citant les services de renseignement de Séoul. Pyongyang et Moscou, deux alliés historiques, sont soumis à une série de sanctions internationales, la Russie en raison de son offensive en Ukraine et la Corée du Nord pour ses essais d'armes nucléaires.

"Suffisant pour environ deux mois de guerre en Ukraine"

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président russe Vladimir Poutine, s'étaient rencontrés en septembre dans l'Extrême-Orient russe et Washington a déclaré le mois dernier que Pyongyang avait commencé à fournir des armes à Moscou. Le Service national du renseignement sud-coréen (NIS) a affirmé aux députés, lors d'un audit parlementaire qui s'est déroulé mercredi à huis clos, que la Corée du Nord avait effectué au moins dix transferts d'armes vers la Russie depuis août.

"Le NIS a appris que plus d'un million d'obus d'artillerie ont été transférés", a déclaré le député Yoo Sang-bum aux journalistes à l'issue de cette réunion. "Selon les analyses, cela devrait être suffisant pour environ deux mois de guerre entre la Russie et l'Ukraine", a ajouté Yoo Sang-bum. En retour, Pyongyang semble avoir reçu des conseils techniques de Moscou pour son projet de lancement d'un satellite de reconnaissance militaire, a-t-il dit.

Une fourniture d'armes largement condamnée en Asie

La Corée du Nord a récemment échoué à deux reprises à mettre en orbite un satellite militaire espion. Après l'échec d'une deuxième tentative en août, elle avait annoncé un troisième lancement en octobre mais ce dernier ne s'est pas concrétisé. Selon le parlementaire, "bien que la date de lancement d'octobre ait été reportée, les derniers préparatifs, tels que les inspections du moteur et du dispositif de lancement, battent leur plein".

Mi-octobre, Washington avait affirmé que Pyongyang avait livré "plus d'un millier de conteneurs" de matériel militaire et de munitions à la Russie au cours des dernières semaines. La semaine dernière, la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis ont "condamné fermement" la fourniture d'armes à Moscou, assurant que "plusieurs" livraisons avaient déjà été effectuées par Pyongyang.