Proche-Orient : Le chef de la diplomatie israélienne confirme la mort du chef du Hamas Yahya Sinouar

Le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, a annoncé jeudi 17 octobre que le chef du Hamas, Yahya Sinouar, a été "éliminé" lors d'une opération militaire dans la bande de Gaza, portant un coup décisif au mouvement islamiste palestinien qu'elle combat depuis plus d'un an.

Yahya Sinouar, militant radical et homme de l'ombre, est considéré comme l'un des cerveaux de l'attaque d'une ampleur sans précédent menée par le Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, qui a déclenché la guerre dans le territoire palestinien et mis le feu aux poudres dans la région. Agé de 61 ans et chef depuis 2017 du mouvement islamiste palestinien à Gaza, il a été nommé début août chef politique du Hamas après la mort d'Ismaïl Haniyeh, tué à Téhéran le 31 juillet dans une attaque imputée à Israël, qui n'a pas commenté. "Le meurtrier de masse Yahya Sinouar, responsable du massacres et des atrocités le 7 octobre, a été éliminé par les soldats (des forces israéliennes)", a déclaré M. Katz dans un communiqué à la presse.

"Lors des opérations de l'armée dans la bande de Gaza, trois terroristes ont été éliminés", avait indiqué plus tôt l'armée dans un communiqué, une source de sécurité israélienne ayant précisé que des analyses ADN étaient réalisées sur un corps pour confirmer s'il s'agit bien de Sinouar.

Le Hamas n'a pas confirmé

Le Hamas n'a pas confirmé l'information pour le moment. Ces déclarations interviennent dans un contexte explosif au Moyen-Orient, où Israël pilonne depuis le 23 septembre les positions du Hezbollah au Liban, qui avait ouvert un front transfrontalier dès le 8 octobre 2023 en soutien au Hamas.

Le 30 septembre, l'armée israélienne a lancé des opérations au sol dans le sud du Liban pour combattre le mouvement islamiste libanais. A la mi-journée jeudi, des frappes ont visé plusieurs régions du sud et de l'est du Liban, bastions du Hezbollah avec la banlieue sud de Beyrouth. Plus tôt, une frappe israélienne avait visé "un entrepôt d'armes" du Hezbollah à Lattaquié en Syrie, fief du président Bachar al-Assad, faisant deux blessés, selon des médias syriens et l'Observatoire syrien des droits de l'Homme.

Les Etats-Unis, alliés d'Israël, ont de leur côté annoncé avoir frappé cinq dépôts souterrains de munitions des Houthis, qui contrôlent de larges pans du Yémen et mènent des attaques contre Israël et les navires qui leur seraient liés, en soutien au Hamas.

Peu après l'attaque du 7 octobre 2023, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait déclaré: "Tout membre du Hamas est un homme mort". Avant l'annonce de M. Katz, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a écrit sur X: "Nous atteindrons chaque terroriste et nous les éliminerons". De son côté, le chef de la Chambre américaine des représentants Mike Johnson a salué la mort de Yahya Sinouar comme une "source d'espoir".