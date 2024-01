Primaire des républicains aux États-Unis : Trump, Haley, DeSantis… Qui sont les candidats à l’investiture ?

Top départ pour les primaires des élections américaines. À partir de ce lundi 15 janvier, les électeurs des États-Unis sont appelés aux urnes pour désigner le candidat qu'ils souhaitent voir à la présidentielle du 5 novembre prochain. Le parti républicain ouvre le bal, avec un premier caucus qui se tient, comme d'habitude, dans l'Iowa. Une première primaire importante, mais qui pourrait être paralysée par des conditions météorologiques extrêmes dans cet État du centre du pays. Cela pourrait avoir des conséquences sur les résultats, même si Donald Trump est favori. Le 45e président des États-Unis devra affronter quatre candidats pour accéder à l'élection du 5 novembre. Face à lui, Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, Asa Hutchinson et Ryan Binkley. Europe 1 dresse le portrait des cinq candidats à la primaire républicaine.

Donald Trump

A-t-on encore besoin de présenter le 45e président des États-Unis ? À 77 ans, Donald Trump se lance dans une nouvelle élection, malgré ses déboires avec la justice. S'il part en tête dans les sondages pour cette primaire, l'année du milliardaire sera ponctuée par quatre procès majeurs, dont certains pourraient le conduire en prison et le rendre éventuellement inéligible.

Si les dates sont susceptibles de changer, dès le mois de mars, il devrait comparaître devant la cour d’appel fédérale de Washington pour ses manœuvres présumées illicites visant à inverser les résultats de l’élection de 2020, ainsi que pour des paiements suspects dans l'affaire Stormy Daniels. En mai, un nouveau procès fédéral s'ouvrira contre lui en Floride, pour négligence de documents classifiés de la Maison-Blanche. Un dernier procès pour des pressions électorales dans l'État de Géorgie en 2020 devrait avoir lieu dans l'année, mais aucune date n'a pour le moment été déterminée.

Ron DeSantis

Le gouverneur de Floride était parti pour être l'autre homme fort de cette primaire, mais les derniers sondages le placent loin derrière Donald Trump, et désormais au coude à coude avec Nikki Haley. À 45 ans, Ron DeSantis est à la tête de l'État de Floride depuis 2019. Diplômé de Yale et d'Harvard, il est avocat de profession et a été juriste au sein de la Marine américaine. Il a commencé sa carrière politique à la Chambre des représentants, où il a été élu de 2013 à 2018.

Ultraconservateur, notamment opposé au droit à l'avortement et aux droits LGBT, Ron DeSantis propose un programme assez similaire à celui de Donald Trump, dont il a longtemps été un partisan. Désormais rivaux, la candidature de Ron DeSantis a d'abord été bien accueillie par les électeurs républicains, mais le gouverneur de Floride a rapidement baissé dans les intentions de vote, à la faveur de l'ancien président.

Nikki Haley

Elle est l'unique femme de cette primaire républicaine. Âgée de 51 ans, Nikki Haley a été gouverneure de Caroline du Sud de 2011 à 2017, puis ambassadrice des États-Unis à l'ONU entre 2017 et 2018, sous la présidence Trump. Si les sondages l'annonçaient loin derrière les principaux candidats, Nikki Haley a vu ses intentions de votes remonter au fil des mois, et elle est désormais au coude à coude avec Ron DeSantis.

L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud souhaite se distinguer de ses concurrents avec des positions plus modérées, et une image plus lisse. Son poste d'ambassadrice à l'ONU lui offre également de nombreuses compétences en politique étrangère, notamment sur le dossier de la guerre en Ukraine. Favorable à une baisse des impôts, Nikki Haley affirme des positions assez dures sur la question migratoire, mais plus modérées sur le droit à l'avortement.

Vivek Ramaswamy

Homme d'affaires, Vivek Ramaswamy a fait fortune dans les biotechnologies. Âgé de 38 ans, diplômé des universités de Yale et d'Harvard, ce novice en politique se plaît à s'imaginer comme un "Trump 2.0". Il reste toutefois loin derrière ses concurrents, selon les derniers sondages.

Avec son programme climatosceptique, Vivek Ramaswamy avance un discours provocateur, qualifiant par exemple les militants écologistes de "secte religieuse".

Asa Hutchinson et Ryan Binkley

Loin derrière les autres candidats, Asa Hutchinson et Ryan Binkley participeront également à ces primaires républicaines. Le premier a une longue carrière en politique, a été élu à la Chambre des représentants et gouverneur de l'État de l'Arkansas. Le second, Ryan Binkley, est un pasteur et entrepreneur texan.

Un dernier candidat, Chris Christie, ancien gouverneur du New Jersey, a annoncé se retirer de la primaire des républicains le 10 janvier dernier.