Joe Biden a remporté mardi la primaire démocrate du Michigan, mais a été sévèrement sanctionné pour son soutien à Israël dans cet État à forte population musulmane et arabe, un résultat qui pourrait être de mauvais augure pour ses chances de réélection. Selon de premières estimations, plus de 50.000 votes "non engagés", l'équivalent d'un vote blanc, ont été déposés dans les urnes de cet État, répondant à un appel à faire pression sur le président américain pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

La position américaine vis-à-vis d'Israël sanctionnée

Le Michigan est l'État américain qui abrite la plus grande proportion d'arabo-musulmans du pays. Une communauté qui avait voté massivement pour Joe Biden en 2020. Pourtant, depuis des mois, un mouvement baptisé "Abandonnez Joe Biden" a pris de l'ampleur sur place, en réaction à la position américaine vis-à-vis d'Israël. La consigne pour la primaire, était de voter "sans préférence", une option disponible sur les bulletins de vote.

Une position soutenue sur les réseaux sociaux par la représentante démocrate du Michigan au Congrès, Rashida Tlaib. "J'étais fière d'aller voter 'sans préférence'. Quand 74% des démocrates du Michigan soutiennent un cessez-le-feu, c'est comme cela que nous pouvons utiliser notre démocratie pour dire 'écoutez la majorité des Américains qui disent assez !'", a-t-elle lancé.

Joe Biden, le candidat du moindre mal pour les Américains arabo-musulmans

L'ampleur de ce vote "sans préférence" est un coup de semonce. À mesure que le nombre de victimes civiles augmente dans le conflit entre Israël et le Hamas, Joe Biden a vu son soutien s'éroder significativement parmi les musulmans et les Américains d'origine arabe, un électorat qui avait été décisif dans sa victoire face à Donald Trump en 2020. Le dirigeant démocrate n'avait remporté cet État du nord du pays que de 150.000 voix il y a quatre ans. La communauté musulmane locale représente 200.000 électeurs.

Dans un duel face à Donald Trump, Joe Biden reste le candidat du moindre mal pour les Américains arabo-musulmans. Encore faut-il que ces derniers se déplacent aux urnes, ce qu'ils menacent de ne pas faire si le président n'infléchit pas sa politique. Côté républicain, Donald Trump a déjà remporté haut la main quatre États ayant voté, dont la Caroline du Sud samedi, et le Michigan n'a, pour l'heure, pas interrompu sa marche vers l'investiture républicaine cet été.