Présidentielle aux Etats-Unis : les expatriés américains se préparent pour une longue nuit

Les résultats de l'élection présidentielle américaine sont attendus dans la nuit de mardi à mercredi en France. Pour les Américains expatriés dans l'Hexagone, la prochaine nuit promet donc d'être longue. Pour savoir qui du candidat démocrate Joe Biden ou du président sortant républicain Donald Trump, ces expatriés sont prêts à veiller. Et dans des conditions bien particulières cette fois, loin de leur pays bien sûr, mais aussi confinés et isolés. "Moi j'ai une ambiance de QG de guerre, j'ai pas une ambiance de soirée électorale comme j'ai pu les connaître", témoigne Vanessa Biard-Schaeffer.

"J'ai mon pin's Trump"

Son QG ? Une télé allumée sur Fox News, la chaîne pro-Trump, dans le salon et un bureau pour suivre, sur son ordinateur, les réactions sur les réseaux sociaux. Et en l'absence de son entourage habituel des soirées électorales, son attirail de militante républicaine ne sera qu'une maigre consolation. "J'ai mon pin's Trump, un très gros pin's rond avec Trump dessus qu'on m'avait offert. J'ai aussi mes boucles d'oreilles américaines. Ça, je l'aurai évidemment sur moi, mais on ne sera pas en train de faire une soirée tous ensemble, conviviale, autour d'un buffet... On va être obligés d'être séparés les uns des autres", regrette-t-elle.

"On aurait bien adoré être aux Etats-Unis avec nos amis démocrates"

Chez les pro-Biden, on passera plutôt la nuit scotchée devant CNN. Et si les sondages disent vrai, Gilbert est déjà déçu de ne pas vivre la chute de Trump dans son pays natal. "En fait, on aurait bien adoré être aux Etats-Unis, sur place avec tous nos amis démocrates, pour célébrer éventuellement une victoire écrasante de notre candidat. Et on lancerait la bouteille de champagne, on aurait fait la fête, on aurait crié, pleuré, dansé toute la nuit", se désespère-t-il.

Mais cette nuit sera encore plus pénible à vivre seul, dit-il, si Trump est de nouveau élu.