Présidentielle américaine : quelles sont vraiment les options juridiques de Donald Trump ?

DÉCRYPTAGE

Alors que Joe Biden a remporté deux États très importants, le Michigan et le Wisconsin qu'il arrache à Donald Trump, de même que probablement l'Arizona grâce aux votes par correspondance plus favorables aux démocrates, son rival parle d'une élection présidentielle "volée" et demande à recompter les bulletins dans le Winsconsin, et le blocage des bulletins en Pennsylvanie. Trump estime que des bulletins sont "apparus" dans la nuit et dénonce des fraudes. Mais pour Steven R. Ekovich, spécialiste de la civilisation américaine, professeur de sciences politiques à l'Université Américaine de Paris et à Sciences Po, tout ceci relève plus d'une manœuvre de délégitimation que d'une démarche juridique.

Y-a-t-il des failles dans les votes par correspondance ?

"Non, non, non. Parfois, il y a des erreurs parce que les gens ont mal marqué leur bulletin, mais c'est vraiment infime. Donc, on peut dès maintenant dire que tous ces résultats sont fiables."

Trump peut-il demander à la justice de suspendre le dépouillement en Pennsylvanie ?

"Il ne peut pas. Un président des États-Unis ne peut pas déclarer ou stopper un comptage. N'oublions pas que les États-Unis sont un système fédéral. Chaque État a sa législation, sa façon d'organiser et de compter les bulletins, d'attribuer ses grands électeurs. A la limite, on peut demander aux instances juridiques d'un certain État de faire des démarches juridiques, mais on ne peut pas déclarer et stopper un comptage. Cette manœuvre de la part de Trump, ce n'est pas vraiment une démarche juridique, c'est une démarche de propagande pour tenter de délégitimer toute la procédure. Aucun juriste pour l'instant ne prend au sérieux ces démarches juridiques".

Peut-il demander à recompter les voix dans les États où c'est serré ?

"C'est possible, absolument, parce que ça tombe dans la législation, dans un cadre juridique légitime. Mais il faut dire que même dans le Wisconsin, où Biden mène de 20.000 voix, c'est très rare, et pas seulement dans le Wisconsin d'ailleurs, qu'un candidat qui mène par une marge de 20.000 perde après un recomptage. Dans l'État du Wisconsin il y a déjà eu des recomptages dans le temps, mais quand la différence était d'une centaine ou de moins d'un millier de voix. Les professionnels disent que si la marge de victoire est bien au-delà de 1000 voix, c'est très, très peu probable qu'un recomptage change quoi que ce soit."

Quid du vainqueur si l'on doit recompter dans un certain nombre d’États ?

"Il est possible que ça prenne encore quelques jours. Dans l'Arizona, je crois qu'on va avoir des résultats dans 12 ou 24 heures, sans doute aussi dans deux États, la Caroline du Nord et la Géorgie. Et si Biden gagne au moins deux de ces trois États, il aura moins besoin de la Pennsylvanie."

Donald Trump peut-il aller jusqu'à la Cour suprême comme il le dit ?

"Peu probable non. En effet, il y a eu une élection tranchée par la Cour suprême, celle de 2000, où il y avait un contentieux dans l’État de Floride entre George W. Bush et Al Gore. Mais quand la Cour suprême fédérale est venue, les constitutionnalistes américains ont hurlé parce que c'était à la Cour suprême de l'État de Floride de trancher, pas à la Cour suprême fédérale. De toute façon, dans ces cas précis, la marge de différence était de quelques centaines de voix, pas des dizaines de milliers comme actuellement."