Présidentielle américaine : Orban promet d'ouvrir «plein de bouteilles de champagne» si Trump est élu

Viktor Orban a une nouvelle fois affiché mardi sa proximité avec Donald Trump, promettant d'ouvrir le champagne si le candidat républicain est élu lors de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre. "Ce que nous ferons? Nous ouvrirons plein de bouteilles de champagne!", a lancé le Premier ministre hongrois lors d'une conférence de presse à Strasbourg en marge d'une séance plénière du Parlement européen, devant lequel il doit s'exprimer mercredi.

Trump, inspiration d'Orban

Rappelant qu'un sommet des dirigeants des 27 était prévu à Budapest le 7 novembre, soit deux jours après le rendez-vous électoral américain, Viktor Orban a estimé que ce serait le moment idéal pour se pencher sur le programme de l'ex-président et candidat. Evoquant la promesse de Donald Trump de mettre fin à la guerre en Ukraine, le dirigeant nationaliste hongrois a estimé que l'UE devait se préparer à son arrivée.

"Nous Européens, n'aurons pas de temps à perdre (...) Il nous faudra réfléchir aux étapes suivantes dès que possible", a lancé celui qui critique régulièrement les sanctions contre la Russie et s'oppose à la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.

Viktor Orban s'était lancé début juillet, dès le deuxième jour de la présidence hongroise de l'UE, dans une "mission de paix" à Kiev, Moscou et Pékin, suscitant l'ire des dirigeants européens. Donald Trump cite régulièrement le dirigeant hongrois en exemple, y voyant "un homme fort (...) un homme dur, intelligent". La connivence affichée entre les deux hommes est telle que le slogan des six mois de la présidence hongroise de l'UE est "Make Europe Great Again", inspiration directe du "Make America Great Again" de Trump.