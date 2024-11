Présidentielle américaine : la Géorgie enregistre une participation record pour le vote anticipé

Si l'élection se tient officiellement le 5 novembre, dans 47 Etats américains, les électeurs ont déjà eu la possibilité de voter pour le scrutin. En Géorgie, le vote anticipé y atteint des records. 60 % des électeurs ont déjà voté.

"Comparé à 2016, ça a plus que triplé"

Dans les locaux d'une église de la banlieue d'Atlanta, les derniers votants suivent le mot d'ordre : "votes" peut on lire sur des panneaux fléchés installés dès l'artère principale que Beau, un coach sportif de 39 ans, a suivi : "Je suis très occupé. J'ai eu l'opportunité de venir aujourd'hui, alors je me suis dit c'est mon rôle en tant que citoyen américain, alors pourquoi ne pas le faire plus tôt".

Dans la salle, ni bulletins, ni urnes, mais des machines électroniques pour choisir son candidat avant la date du scrutin. Regina Waller, qui supervise le vote, raconte avoir explosé les records. "On a eu plus de 380 000 personnes rien que dans le comté de Fulton, qui ont voté de façon anticipée. Et ce chiffre va encore augmenter puisque les votes du jour vont être actualisés dans le système demain. Comparé à 2016, ça a plus que triplé. Je pense que les gens sont à l'aise avec cette façon de faire", constate-t-elle.

Il y a quatre ans, les bureaux de vote étaient ici engorgés, Les résultats avaient été contestés. Ceux des votes anticipés ne seront bien sûr connus que le 5., mais les observateurs du scrutin y voient déjà des signes. On sait par exemple que les villes déjà mobilisées sont plutôt pro-Trump, mais on sait aussi que davantage de femmes ont déjà voté et qu'elles soutiennent plutôt Kamala.