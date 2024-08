Présidentielle américaine : Kamala Harris, une candidate dans les starting-blocks face à l’obstacle du choix de son colistier

Kamala Harris pourrait annoncer lundi le choix de son colistier dans la course à la Maison Blanche, avant d'entamer avec lui une tournée de plusieurs jours dans les États clés visant à transformer le bon élan de sa campagne en un soutien durable. Un nom se détache pour l'instant, celui de Josh Shapiro, jeune gouverneur de Pennsylvanie. Ce nom ne fait pas l'unanimité, même si ce candidat a, a priori, tout pour plaire.

Josh Shapiro, un gouverneur controversé

Sur le papier, Josh Shapiro est le candidat idéal et il l'est sans doute aussi dans l'esprit de Kamala Harris. Ils ont de bonnes relations, c'est un orateur efficace et ce populaire gouverneur de Pennsylvanie apporte son expérience d'un État que les Démocrates ont besoin de remporter. Mais avec lui, les controverses sur la guerre à Gaza, qui ont déchiré le Parti démocrate, entrent dans la campagne.

Josh Shapiro a fermement condamné les excès des manifestants pro-palestiniens sur les campus ainsi que les relents d'antisémitisme dont il est actuellement lui-même victime en tant que juif pratiquant.

Un autre nom circule : celui de Mark Kelly

La gauche du Parti démocrate et les lobbys arabo-américains contestent sa candidature. Kamala Harris pourrait jouer la sécurité avec le sénateur de l'Arizona, Mark Kelly, qui, à défaut d'expérience, apporte un narratif. Ancien astronaute, il est la quintessence du héros américain. Il est entré en politique lorsque sa femme, Gabby Giffords, qui était représentante de l'Arizona, a été grièvement blessée par un tireur qui a ouvert le feu sur l'une de ses réunions politiques.

Une poignée de gouverneurs d'État importants sont également sur les rangs pour ce qui est à ce jour, la plus grande décision de la carrière politique de Kamala Harris.