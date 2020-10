Présidentielle américaine : entre Trump et Biden, Oliver Stone a bien du mal à choisir

INTERVIEW

Aux Etats-Unis, se déroule ce mercredi soir le débat entre les deux candidats à la vice-présidence, avec d’un côté la démocrate Kamala Harris et de l’autre le républicain Mike Pence. Le réalisateur Oliver Stone, dont on connait le franc parler, sera l’invité de Michel Denisot samedi sur Europe 1. Il témoigne de sa difficulté à choisir entre Donald Trump et Joe Biden et se dit très inquiet pour le futur de l'Amérique.

"Je ne peux pas voter pour Trump étant donnée son attitude vis-à-vis de l’immigration", pose Oliver Stone. Qualifiant de "stupide" le projet de mur à la frontière mexicaine, il affirme que "l’immigration est l’âme de l'Amérique". Le réalisateur semble aussi exaspéré par l'attitude de Donald Trump sur le climat : "absolument répugnante", promouvant l’industrie du pétrole et l'idolâtrie du charbon, une industrie dépassée selon lui. "C’est un désastre pour le monde, un désastre complet", ajoute-t-il en Français.

"Les démocrates trouvent toujours un pays à bombarder"

Joe Biden ne semble pas trouver meilleur grâce à ses yeux : "C’est un démocrate, il va faire la guerre. Les démocrates ne peuvent pas s’en empêcher, comme Obama en Libye. Ils trouvent toujours un pays à bombarder." La position du candidat démocrate vis-à-vis de la Chine, de la Russie ou encore de l’Iran ne la satisfait pas plus : "l’Amérique est entourée d’ennemis, ce sont des gens qui sont fous, mais en fait elle devrait faire la paix avec le monde plutôt que de lui faire la guerre."

>> A LIRE AUSSI - Présidentielle américaine : qui sont les colistiers qui débattent mercredi soir ?

A la question de savoir s'il est inquiet pour l'avenir de l’Amérique, Oliver Stone répond par un "beaucoup", laconique.