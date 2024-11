Présidentielle américaine : en Géorgie, le succès fou du vote anticipé

Plus que quelques heures avant le jour J. La fin de la présidentielle américaine avance à grands pas, alors même que la course n'a jamais été aussi serrée. Les derniers sondages donnent Kamala Harris et Donald Trump au coude-à-coude, alors que 76 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée, dont la candidate républicaine. Dans certains États-clés, le vote anticipé connaît une popularité inédite.

Ainsi, en Géorgie, déjà 4 millions d'électeurs ont voté de manière anticipée, soit l'équivalent de 80% des votes exprimés en 2020. Alors, dans certains bureaux de vote du centre d'Atlanta, l'heure est à la fête pour inciter les derniers électeurs à voter. Une dizaine de personnes effectuent des pas de danse endiablée en agitant des panneaux sur lesquels il est inscrit "Votez". Un conseil que Tanya a suivi, qui est toute fière d'exhiber son autocollant 'J'ai voté'.

>> LIRE AUSSI - Les chiffres de la présidentielle américaine

Éviter la situation de 2020

"C'est spécial pour moi parce qu'on a traversé tellement d'épreuves et finalement, nous allons peut-être avoir une présidente noire (Kamala Harris ndlr)", souligne-t-elle au micro d'Europe 1. Pour Jazzie LaneJones, coordinatrice de l’association Georgia Stand Up qui mobilise les électeurs, le plus important, c’est qu’un maximum de gens votent avant le jour J.

"Nous disons à tout le monde : 'Allez-y, c’est notre devoir civique'. Et on ne sait pas ce qu’il peut se produire, il peut y avoir une erreur qu’il faut corriger, des choses à vérifier", explique-t-elle. Avec ce record de votes anticipés, la Géorgie espère des résultats rapides et sans appel. Pour ne pas répéter ce qu’il s’était passé en 2020, lorsque Donald Trump avait tenté de faire pression pour que les élus républicains fassent pencher le vote en sa faveur.