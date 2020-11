Présidentielle américaine : dans le fief de Biden, on croit à la victoire en craignant Trump

Les États-Unis ont voté mais ne connaissent toujours pas le nom de leur futur président. Mercredi soir, lors de l'écriture de ces lignes, six États devaient encore rendre leur verdict dans cette élection présidentielle très serrée. A Wilmington dans l'État du Delaware, le fief de Joe Biden, les soutiens du candidat démocrate partagent son enthousiasme et celle de son équipe.

La directrice de campagne de Joe Biden, Jen O'Malley Dillon, a ainsi souligné que le démocrate était en avance dans suffisamment d'États pour atteindre les 270 grands électeurs nécessaires pour qu'il devienne le 46ème président des Etats-Unis. "C'est une conclusion assurée", a-t-elle déclaré. Mais à Wilmington, on sent également poindre une certaine inquiétude face aux revendications du président sortant Donald Trump.

Les habitants de Wilmington n'attendaient pas une course aussi serrée

Les habitants de Wilmington rencontrés par Europe 1 disent être inquiets. Ils ne pensaient pas que la course serait aussi serrée. Surtout, ils espéraient que tout soit clair et rapide pour que le camp républicain ne puisse rien contester. Mais dans la nuit de mardi à mercredi, Donald Trump a déjà menacé de saisir la Cour suprême pour invalider certains bulletins par courrier. Le président américain a par ailleurs cherché à semer le doute mercredi sur les opérations de dépouillement dans plusieurs Etats-clés, évoquant des fraudes sans fournir de preuve. "Hier soir j'avais une bonne avance, dans de nombreux Etats-clés", a-t-il tweeté. "Puis, un par un, ils ont commencé à disparaître magiquement avec l'apparition et le comptage de bulletins surprise".

Une attente de longue date

D'où une certaine tension dans les rues de Wilmington. Une jeune habitante a confié à Europe 1 n'avoir pas dormi de la nuit. Elle a rapporté que jamais rien ne lui avait fait autant peur que cette élection. Le Delaware a été le premier État américain a ratifier la Constitution et à rejoindre l'Union. Si Joe Biden est élu, il sera le tout premier président originaire du cet Etat, ce que ses habitants disent attendre depuis très longtemps.