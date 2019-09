"Président flamboyant" à la carrière "ruinée par les scandales" : la presse internationale partagée sur Jacques Chirac

REVUE DE PRESSE

Pendant qu'en France, le temps est à l'hommage, la couverture médiatique de la mort de Jacques Chirac à l'étranger se fait plus nuancée. Sous des photos en noir et blanc de l'ancien président, les plumes sont tantôt flatteuses, tantôt acerbes.

Et au petit jeu de l'acidité, ce sont nos voisins britanniques qui se distinguent. Même le très lisse Guardian décrit un "Chirac qui prétendait être l'héritier du Général de Gaulle, mais dont les positions étaient si variables et si incohérentes qu'il aurait pu se revendiquer de n'importe quelle figure d'après-guerre". Plus direct encore, le Sun insiste sur une carrière "ruinée par les scandales personnels et politiques".

Le "président qui s'est opposé aux USA" sur la guerre en Irak

De toute évidence, les Britanniques ne digèrent pas les insultes de Jacques Chirac à Margaret Thatcher ("Mais qu'est-ce qu'elle me veut de plus cette mégère ? Mes couilles sur un plateau ?", avait-il lancé à son encontre). Car le traitement de la mort de l'ancien président dépend, bien évidemment, des relations qu'il a pu tisser avec le pays concerné. Aucune surprise, donc, en lisant le New York Times saluer "la position de défi face à la guerre en Irak", là où le Washington Post décrit "le président flamboyant qui s'est opposé aux USA".

En Afrique, le goût de Jacques Chirac pour les bains de foule est largement souligné... Avec ironie pour le quotidien sénégalais Enquête qui le décrit comme l'un des symboles de la Françafrique. Chirac, "c'est une histoire d'amour et d'argent".

Des histoires d'amour, il en avait partout... Jusqu'au Japon avec le sumo. Là, c'est la presse sportive nippone qui met cela en avant avec une photo de l'ancien président recevant des lutteurs à l'Élysée.