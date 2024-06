Près de 16.000 bouchers amateurs de l'Aïd se sont blessés en Turquie

En 2023, près de 30.000 personnes avaient été blessées au cours des quatre jours de célébrations de l'Aïd el-Kebir en Turquie, selon le bilan officiel. "Le fait que les sacrifices ne soient pas réalisés par des professionnels est responsable de ces situations", a estimé le ministre qui a appelé ceux qui n'ont pas encore sacrifié leurs animaux à faire attention".

"Environ 16.000 personnes ne pourront pas profiter des fêtes"

Selon lui, 1.274 personnes ont été blessées à Ankara, la capitale, 840 à Istanbul, la mégapole de l'Ouest et 416 à Izmir, sur la côté égéenne. "Environ 16.000 personnes ne pourront pas profiter des fêtes autant qu'elles le souhaiteraient", a-t-il insisté.

Ce dimanche marquait le début de l'Aïd el-Kébir, la plus importante célébration du calendrier islamique également connue sous le nom d'Aïd al-Adha ou fête du sacrifice, qui commémore le sacrifice que Dieu réclama à Abraham, en lui réclamant la vie de son fils — finalement épargné. À cette occasion, les Turcs sacrifient moutons et chèvres principalement et pour les plus riches, un bœuf.