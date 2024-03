États-Unis : avant le «Super Tuesday», Donald Trump, très en forme, marque une large longueur d'avance

La course à l’investiture républicaine se poursuit aux États-unis. Donald Trump a remporté samedi les primaires dans l'Idaho, le Missouri et le Michigan mais il a perdu dimanche dans le district de Columbia où se trouve la capitale fédérale américaine Washington DC ; une première défaite face à Nikki Haley, sa seule concurrente chez les Républicains. Tout va donc se jouer ce mardi lors du Super Tuesday, le plus grand jour de vote de l'année en dehors de l'élection présidentielle de novembre.

Le Texas dans le viseur pour le Super Tuesday

Donald Trump aura presque fait carton plein ce week-end mais il a échoué ce dimanche à la surprise générale à Washington. Large victoire de Nikki Haley, même si l'unique concurrente de l'ancien président gagne dans un État négligeable, avec seulement 19 délégués républicains. Donald Trump devrait en remporter deux fois plus au Texas, l’un des États les plus peuplés des États-Unis. Ici, ils sont 80% selon les dernières estimations à annoncer vouloir voter pour Trump à la primaire républicaine de mardi.

Autre sondage au niveau national cette fois, toujours favorable à Donald Trump et publié par le New York Times : 48% des électeurs disent vouloir voter pour lui à la présidentielle de novembre, contre 43% pour Joe Biden, l’actuel président démocrate. Cinq points d’avance, une marge considérable à ce stade.

Et ce qui porte préjudice essentiellement à Joe Biden, c’est son âge. Il a 81 ans. Ils sont 47% d’Américains à penser que Joe Biden est trop âgé pour devenir président une seconde fois. Ils ne sont que 21% à penser la même chose de Donald Trump, âgé lui de tout de même 77 ans…