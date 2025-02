Pour Trump, Musk va permettre de mettre au jour des «centaines de milliards de dollars de fraude»

Donald Trump a assuré sur Fox News sa confiance dans Elon Musk, ajoutant que son allié milliardaire allait permettre de débusquer des "centaines de milliards de dollars de fraude".

Donald Trump a réaffirmé toute sa confiance dans Elon Musk, qu'il a chargé de tailler dans les dépenses fédérales, assurant que son allié milliardaire allait permettre de débusquer des "centaines de milliards de dollars de fraude".

"Nous allons trouver des milliards, des centaines de milliards de dollars de fraude et d'abus. Et vous savez, les gens m'ont élu pour ça", a-t-il déclaré à Fox News, selon un extrait d'une interview qui doit être diffusée dimanche avant le Super Bowl, la finale de la Ligue professionnelle de football américain.

"Elon Musk m'a beaucoup aidé, il a été formidable"

Devenu proche conseiller de Donald Trump, l'homme le plus riche du monde, patron de Tesla, X et SpaceX, a pris la tête d'une commission "à l'efficacité" extra-gouvernementale de réviser et de réduire drastiquement les dépenses gouvernementales américaines.

Ses méthodes brutales ont suscité ces dernières semaines la colère des démocrates et des avalanches d'actions en justice. Interrogé sur le sujet, le président américain a assuré à Fox News avoir confiance en l'homme d'affaires.

"Faire confiance à Elon ? Oh, il ne gagne rien", a-t-il déclaré, ajoutant : "Je me demande comment il peut y consacrer du temps. Il est tellement à fond."

"Elon Musk m'a beaucoup aidé, il a été formidable", a-t-il poursuivi, précisant qu'il allait bientôt lui demander de passer en revue les budgets du Pentagone et du ministère de l'Education, comme il l'a affirmé vendredi lors d'une conférence de presse.