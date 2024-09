Pays-Bas : un homme armé d'un couteau tue une personne à Rotterdam

Un agresseur armé d'un couteau a poignardé à mort une personne et en a grièvement blessé une autre jeudi dans la ville portuaire néerlandaise de Rotterdam, a annoncé la police. La police a arrêté un suspect, qui est lui-même gravement blessé et a été transporté à l'hôpital. Selon la chaîne publique néerlandaise NOS, des témoins ont déclaré que le suspect avait crié "Allahou Akbar" (Dieu est le plus grand) pendant l'agression.

"J'ai finalement réussi à le maîtriser"

La police a déclaré que son enquête se poursuivait et a appelé les témoins à se manifester. Un professeur de sport qui donnait un cours près du pont Erasmus où l'agression a eu lieu a déclaré à la NOS qu'il avait réussi à maîtriser l'agresseur. "J'ai vu un homme avec deux longs couteaux poignarder un jeune homme", a-t-il raconté à NOS. "J'ai finalement réussi à le maîtriser".