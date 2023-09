Pascal Praud et vous - Visite de Charles III en France : «On va être très dur avec Camilla», prévient une auditrice

C'est une visite que les Français attendent depuis quelques semaines. Après avoir été reportée, la venue du roi d'Angleterre Charles III et de la reine Camilla en France débute ce mercredi pour une durée de trois jours. Une visite qui ravit Elisabeth, auditrice de l'émission Pascal Praud et vous, mais au micro d'Europe 1, elle estime que les Français vont "être durs avec Camilla", en référence à son passé avec Charles. "Ça reste difficile (au Royaume-Uni), elle n'a pas l'aura de Diana", concède d'ailleurs Bertrand Deckers, journaliste et chroniqueur royal, auprès de Pascal Praud.