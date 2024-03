Près de six mois après les attaques du Hamas en Israël, qui ont coûté la vie à au moins 1.160 personnes, encore 130 civils sont toujours retenus en otage depuis le 7 octobre 2023. Présente dans un festival de musique attaqué par le mouvement terroriste, Laura Blajman-Kadar a témoigné dans l'émission Pascal Praud et vous, et a confié avoir redouté être prise en otage. "On commence à voir des vidéos d'otages alors qu'on est caché. C'est le moment où je prends une décision : je préfère mourir ici qu'être emmenée à Gaza. En étant femme, j'avais beaucoup plus peur d'être touchée, déshabillée, d'être violée, que d'être tuée", a-t-elle confessé au micro d'Europe 1.