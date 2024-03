Pascal Praud et vous - «Des hurlements, des quantités de coups de feu...» : le récit glaçant d'une survivante des massacres du 7 octobre en Israël

Le 7 octobre 2023 est plus que jamais ancré dans la mémoire de Laura Blajman-Kadar. Celle-ci participait au festival de musique Tribe of Nova en Israël, alors que le Hamas commettait des massacres dans le sud du pays, et s'en prenait notamment à cet événement qui rassemblait plus de 3.500 personnes. Dans l'émission Pascal Praud et vous, cette survivante, autrice d'un livre, est revenue en détail sur ce qu'elle a vécu, entre "les roquettes", "les quantités de coups de feu" et "les hurlements" qui se sont fait entendre lors de cette matinée marquée par l'horreur.