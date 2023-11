Pascal Praud et vous - Faut-il montrer les images des massacres du Hamas au grand public ? Deux auditeurs s'opposent

Ce lundi, l'armée israélienne a montré des images des massacres commis par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre, et dont les vidéos ont été prises par les terroristes de l'organisation islamiste. Ces images choquantes, comme l'a confié Wilfried Devillers, reporter à Europe 1, dans l'émission Pascal Praud et vous, ont-elles vocation à être diffusées sur la place publique ? Au micro de Pascal Praud, deux auditeurs partagent leur avis opposé sur cette question, le premier estimant que ce serait "une grave erreur", le second pensant que c'est "important" de les montrer.