Pascal Praud et vous - «Emmanuel Macron n’aime pas quand on lui dit les choses», déplore un auditeur

Un recadrage mérité ? Donald Trump a assuré lundi que son départ anticipé du G7 n'avait "rien à voir avec un cessez-le-feu" entre Israël et l'Iran, et a reproché au président français Emmanuel Macron de n'avoir "rien compris" à ses intentions.

"Le président Emmanuel Macron, de France, pour se faire de la publicité, a dit par erreur que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington pour travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Faux ! Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle je suis maintenant en route pour Washington, mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est beaucoup plus gros que ça", a-t-il tempêté sur son réseau Truth Social.

Mais pour Franck, un auditeur invité dans l'émission Pascal Praud et vous, "il n’y a rien de surprenant". "Emmanuel Macron, ça fait 8 ans qu’il est au pouvoir et pourtant, il n’est toujours pas habitué à ce qu’on lui réponde. Monsieur Trump a eu parfaitement raison, Macron ne comprend rien ou il fait semblant", insiste-t-il au micro de Pascal Praud et vous. Pour lui, "on est des millions de Français à vouloir lui dire les choses, mais il n’aime pas ça".