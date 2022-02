Où partent les Français pour les vacances de février cette année ?

Ce week-end marque le début des vacances d'hiver pour la zone B. Des congés qui bénéficient de la première phase d'assouplissement des restrictions sanitaires. Un peu de mou dans la bride qui semble avoir achevé de convaincre de nombreux Français à faire leurs valises, après le vent de panique suscité par Omicron . Tour d'horizon des tendances.

4 millions de billets de train vendus

Comme d'habitude, les Français qui se déplacent vont majoritairement prendre le train. Avec 4 millions de billets vendus, la baisse par rapport à 2019 n'est d'ailleurs que de 10%, selon la SNCF. Mais surtout, les réservations s'accélèrent ces derniers jours et un niveau quasi historique en direction de la Bretagne est même enregistré. Mais les trains sont également bien remplis lorsqu'ils prennent la direction des pistes de ski, voire lorsqu'ils franchissent la frontière.

Finalement, c'est une sorte de retour à la normale qui accompagne même certaines destinations classiques, comme New-York ou les Dom-Tom, d'une hausse des prix. Une augmentation qui s'explique par "le nombre de rotations plus faible qu'à l'accoutumée", analyse au micro d'Europe 1 Guillaume Rostand, porte-parole du moteur de recherche de voyages Liligo. Sans oublier que "l'on commence à sentir les effets du prix [élevé] du pétrole, qui a beaucoup augmenté ces derniers temps".

Des prix qui augmentent

Une conjoncture qui, alors que "les prix sont comparables à ceux de 2019", provoquent "une augmentation qui va se confirmer dans les jours et les semaines à venir".

Air France est, de son côté, remonté à 75% de ses capacités et note aussi un retour significatif des réservations vers les Etats-Unis et le Canada. Il y aura aussi du monde dans les cars : Flixbus a renforcé son offre de 50% par rapport à une année "normale", Lyon et Grenoble sont les destinations les plus prisées.