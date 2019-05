Otages français libérés : un "soulagement", a réagi le père de Patrick Picque

Les deux otages français libérés par l'armée française lors d'une intervention dans le nord du Burkina Faso vont être rapatriés en France et sont attendus ce week-end à Paris. Jean-Claude Picque, le père de Patrick, l'un des deux otages, a exprimé son "soulagement" auprès de l'AFP. "C'est une bonne nouvelle. On va monter à Paris les accueillir à l'avion. On y sera", a-t-il réagi.

Deux militaires français tués

Les forces spéciales françaises ont libéré quatre otages - deux Français, une Américaine et une Sud-coréenne - lors d'une intervention "complexe" dans le nord du Burkina Faso, au cours de laquelle deux militaires français ont été tués. Les deux Français, Patrick Picque et Laurent Lassimouillas, avaient été enlevés le 1er mai dernier lors d'un séjour touristique au Bénin, pays jusque-là épargné par l'insécurité en Afrique de l'Ouest, où opèrent de nombreux groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique (EI).

Le corps du guide béninois des deux enseignants français avait été retrouvé samedi dans le parc national de la Pendjari. Leur véhicule avait ensuite été retrouvé dans l'est du Burkina Faso, pays voisin confronté à une dégradation de la situation sécuritaire sur son sol depuis 3 ans, avec une accélération alarmante ces derniers mois.