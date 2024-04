Otages à Gaza : le chef de l'opposition israélienne appelle à conclure un accord avec le Hamas

Le chef de l'opposition israélienne, le centriste Yaïr Lapid, a appelé lundi à Washington à un accord avec le Hamas pour libérer les otages lors d'une visite aux États-Unis, qui ont exprimé leur frustration croissante à l'égard du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

"Un accord sur les otages est réalisable. C'est un accord difficile, c'est un accord que nous n'aimerons peut-être pas, mais il est faisable et doit donc être conclu", a-t-il déclaré à la presse à l'issue d'un entretien avec le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.

"Les enfants ne devraient pas être victimes dans les guerres des adultes"

"Ces personnes doivent retourner dans leurs familles", a ajouté Yaïr Lapid, qui a été Premier ministre en 2022. Il a précisé que l'opposition offrirait un soutien temporaire au gouvernement de droite de Benjamin Netanyahu si ce dernier approuvait un accord soutenu par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, qui prévoirait la libération des otages retenus par le Hamas et une trêve dans la guerre de Gaza, entrée dans son septième mois.

Cette visite intervient à un moment où les relations entre les États-Unis et son plus proche allié sont tendues en raison du conflit dans la bande de Gaza, où Israël combat le Hamas. Six mois après le début de la guerre déclenchée en représailles à l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre, la population de Gaza est au bord de la famine, une situation qui provoque de vives réactions à travers le monde.

"Nous devons nous assurer que nous faisons de notre mieux pour éviter de faire du mal à la population de Gaza", a encore affirmé Yaïr Lapid. "Nous ne sommes pas en guerre contre les enfants de Gaza. Les enfants ne devraient pas être victimes dans les guerres des adultes", a-t-il ajouté. "D'un autre côté, il ne faut pas oublier que nous combattons une terrible organisation terroriste qui les utilise comme boucliers humains", a-t-il dit.

Au cours de sa visite à Washington, Yaïr Lapid doit aussi rencontrer le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. Ce dernier avait approuvé l'appel mercredi de Benny Gantz, dirigeant du cabinet de guerre israélien et principal rival de Benjamin Netanyahu, à des élections anticipées, estimant que c'était "la bonne chose à faire".