Attaque du Hamas : six mois après, que sait-on des otages français toujours captifs ?

Il y a six mois jour pour jour, le Hamas attaquait Israël en massacrant la population. 2.000 victimes assassinées, mutilées, violées, décapitées par les terroristes qui avaient kidnappé aussi 250 personnes. Aujourd'hui, 133 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza, dont trois Français. Après 183 jours de détention, que sait-on sur ces trois otages français toujours aux mains du Hamas ?

"Il est très maigre"

Malheureusement, les informations à leur sujet sont très minces et datent de plusieurs mois. "Nous savons qu'il est très maigre, il n'est pas assez nourri. Il est aussi blessé à une jambe et son moral n'est évidemment pas bon. Je vous le redis, ces informations sont vraiment très anciennes, mais nous ne pouvons pas perdre espoir. Nous n'arrêterons pas de nous battre pour lui jusqu'à ce qu'on le revoie, jusqu'à ce qu'on ait le privilège de le serrer dans nos bras. C'est la seule chose que l'on veut dans l'immédiat, le serrer dans nos bras", témoigne Sharone, la belle sœur de Ofer Kalderon, l'un des trois derniers otages français.

Et, forcément, comme ils n'ont plus de signe de vie depuis plusieurs mois, ces familles craignent le pire. D'autant que samedi, le corps sans vie d'un otage a été retrouvé par l'armée israélienne. Il s'agit d'un homme polonais qui a été enlevé le 7 octobre. Ce dimanche soir, à 18 heures, un rassemblement aura lieu place du Trocadéro à Paris pour rendre hommage aux morts de la guerre au cours de ces six mois, mais aussi à tous les otages encore aux mains du Hamas.