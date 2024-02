Cancer de Charles III : «On pourrait perdre deux figures de la monarchie en si peu de temps», l'inquiétude des Britanniques

Ce lundi à 18 heures, la présentatrice de la BBC a annoncé qu'un cancer avait été diagnostiqué chez le Charles III, couronné il y a seulement neuf mois. L'annonce a provoqué un choc dans tout le royaume et Buckingham a tenu à envoyer un communiqué. Le palais a ainsi précisé qu'il ne s'agissait pas d'un cancer de la prostate, même si la tumeur a été repérée au cours d'une intervention bénigne pour une hypertrophie de la prostate.

>> LIRE AUSSI - Un député britannique en désaccord avec Rishi Sunak sur les énergies fossiles annonce sa démission

"Prier pour lui"

Cette information a causé stupeur et inquiétude parmi les sujets de Sa Majesté. C'est en effet un silence bien pesant, presque bizarre, qui s'abat ce mardi matin sur le quartier de Westminster, sur les pierres de Buckingham Palace. Louis, devant la bâtisse, lève les yeux à la recherche d'une pièce allumée, comme un signe que le roi est bien là, réveillé.

"On est tous vraiment très choqués. Après son opération, il y a quelques jours, on ne pensait pas avoir ce genre de mauvaises nouvelles", confie-t-il au micro d'Europe 1. "On ne sait pas à quel point c'est grave et si le cancer a été pris à temps. La seule chose que l'on peut faire, c'est prier pour lui."

Des questions encore en suspens

Pour Benjamin, cette nouvelle est particulièrement inquiétante alors que les derniers mois de la monarchie ont été mouvementés. "On vient tout juste de perdre la reine Élisabeth II (le 8 septembre 2022, ndlr) et maintenant, c'est Charles le visage du Royaume-Uni. Évidemment qu'on veut qu'il se rétablisse, car c'est inquiétant. On pourrait perdre deux figures de la monarchie en si peu de temps."

Tous demeurent en revanche dans le flou. De quel cancer s'agit-il ? Est-ce que cela a-t-il été pris à temps ? Buckingham se la joue Buckingham, c'est-à-dire opaque. "Le roi demeure positif", c'est la seule réponse aux questions laissées en suspens.