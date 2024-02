Royaume-Uni : le pays sous le choc après l'annonce du cancer du roi Charles III

C'est une nouvelle qui a bouleversé l'ensemble du Royaume-Uni. Ce lundi à 18 heures, l'information est tombée : le roi Charles III souffre d'une forme de cancer. Le palais de Buckingham a rapidement publié un communiqué de presse pour révéler l'état de santé du souverain, couronné il y a seulement neuf mois et récemment opéré de la prostate. Une transparence totalement inédite, explique Stéphane Bern, spécialiste de la royauté. "Il a décidé de dire la vérité aux Britanniques et de publier des bulletins de santé pour rompre avec la tradition qui consistait à garder tout cela secret."

Les visites publiques misent en pause

"Je pense qu'on est entré dans une nouvelle ère et qu'on aura des informations régulièrement", poursuit Stéphane Bern. "Ce qu'il veut montrer aussi, c'est qu'il commence un traitement et qu'il a de fortes chances de se rétablir au plus vite, en tout cas son état d'esprit est positif."

Malgré son traitement, le roi Charles III continue de régner sur le Royaume-Uni. D'après le communiqué de presse, il s'occupe des affaires de l'État et des tâches administratives et il reprendra les visites publiques le plus tôt possible.