«On justifie le terrorisme» : le malaise de Mila, étudiante juive, face aux associations pro-Palestine

Depuis ce week-end, certaines associations étudiantes françaises d’extrême gauche - Le poing levé, Révolution permanente - relaient sur les réseaux sociaux des messages pro-Palestiniens justifiant l’attaque du Hamas contre Israël. Dans la prestigieuse école Sciences Po Paris, au sein du campus spécialisé Moyen-Orient, délocalisé à Menton, l'association "Sciences Palestine" a diffusé sur Instagram un post en soutien aux "Palestiniens opprimés par la colonisation".

"Le sentiment qu'on ne sera jamais écouté"

D'après Mila Benhamou, 18 ans, présidente de la section locale de l'Union des étudiants juifs de France, cette association présente ces événements comme "une réaction de résistants palestiniens face à des années d'occupation, d'oppression et de massacres". "On a beaucoup d'étudiants de notre campus de Sciences Po qui vont poster du contenu qui justifie le terrorisme qui a eu lieu en Israël. Moi, j'ai été dans un cours ce matin où on a justifié, encore une fois, le terrorisme en disant qu'Israël a fait bien pire et en appelant ça de la résistance !" raconte-t-elle au micro d'Europe 1.

"Dans les cas où il y a par exemple des guerres entre le côté palestinien et le côté israélien, on peut comprendre que les gens, on va dire, prennent parti en un sens, mais ici, le souci, c'est qu'on parle d'une attaque terroriste et de massacre de civils ! Et même dans ce cas-là, les gens ne souhaitent pas écouter. On a le sentiment qu'on ne sera jamais écouté et que sur ce campus, il n'y aura pas de dialogue possible", regrette-t-elle. Quatre jours après l'attaque du Hamas contre Israël, le bilan provisoire est de plus de 1.600 morts donc 900 victimes israéliennes.