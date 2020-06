Omar Sy a "marché en paix" en soutien à George Floyd (et Adama Traoré), à Los Angeles

"Nous avons marché en paix et solidarité en criant les noms de George, Breonna, Ahmaud et tant d’autres victimes ici aux US." Sur son compte Instagram, l'acteur Omar Sy s'est affiché dans une manifestation, ce week-end à Los Angeles, en soutien à George Floyd, cet afro-américain de 46 ans dont la mort a provoqué aux États-Unis "plus de troubles que celle de Martin Luther King", dixit l'ancien ambassadeur de France, Gérard Araud.

Une marche contre la violence policière

Sur la photo publiée par la star française, on y voit Omar Sy, masque de protection sur le nez, tenir une pancarte sur laquelle est inscrit "I can't breathe" [Je ne peux plus respirer, ndlr], la dernière phrase prononcée par l'homme de 46 ans, asphyxié lors d'une altercation avec un policier blanc dans le Minnesota, le 25 mai dernier. Une phrase devenue un symbole de ralliement pour des manifestants qui ont crié leur colère contre la violence policière à travers tout le pays.

Une contestation déterminée et parfois violente qui a même forcé la mise en place d'un couvre feux dans une quarantaine de villes américaines, tandis que Donald Trump a évoqué la possibilité d'envoyer des "milliers de soldats lourdement armés" pour faire revenir l'ordre et faire cesser les pillages.

Un soutien à la famille d'Adama Traoré

Mais "via ce post et cette photo", Omar Sy "crie aussi le nom de d'Adama Traoré, qui, en France, le 19 juillet 2016, a perdu la vie de la même façon que George Floyd". Un message qui résonne également avec l'actualité, puisque le 30 mai dernier une nouvelle expertise, dans le cadre de l'enquête de la mort du jeune homme de 24 ans, a exonéré les gendarmes responsables de l'interpellation.

En 24 heures, la photo d'Omar Sy a été likée plus de 100.000 fois, et de nombreuses personnalités françaises, de Kev Adams à Leïla Bekhti en passant par Samuel Umtiti, lui ont apporté leur soutien.