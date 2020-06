États-Unis : "Il y a encore plus de troubles qu'après la mort de Martin Luther King"

INTERVIEW

De l'autre côté de l'Atlantique, la tension ne cesse de s'accroître. Une semaine après l'homicide à Minneapolis de George Floyd, un homme noir de 46 ans asphyxié par un policier blanc, des centaines de milliers d'Américains protestent contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales. Face aux troubles, le président Donald Trump a promis lundi de restaurer l'ordre, menaçant même de déployer l'armée pour faire cesser les violences. Invité mardi d'Europe 1, l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis Gérard Araud estime qu'il y a "encore plus de troubles qu'il n'y en a eu en 1968 après la mort de Martin Luther King".

"Lundi soir, à Washington, des hélicoptères de combat volaient à basse altitude pour décourager les manifestants. Le chef d'Etat major des armées était en tenue de combat dans la rue, et le président américain se dit prêt à faire intervenir l'armée", rappelle-t-il, pour illustrer la gravité de la situation.

"Trump est incapable d'apaisement"

Et selon Gérard Araud, au vu de la gestion de la crise par Donald Trump, les tensions vont perdurer. "Trump est incapable d'apaisement et de réconciliation, assure-t-il. On l'a vu au moment de la gestion de la crise du coronavirus, quand il n'a eu de cesse de créer la controverse, d'agresser les gouverneurs démocrates. Il continue, il clive, il polarise". Et l'ancien ambassadeur de s'interroger : "Est-ce sa vraie personnalité ou est-ce un calcul dans la perspective de l'élection présidentielle de novembre" ? Le milliardaire "jette de l'huile sur le feu dans l'espoir de créer autour de lui un bloc conservateur inquiet par les troubles", note-t-il.

"Depuis son élection, Donald Trump n'a jamais manifesté la moindre préoccupation pour les questions raciales", poursuit Gérard Araud, qui rappelle l'attitude du président lors des événements à Charlottesville, en août 2017, quand il avait "renvoyé dos à dos les racistes et antiracistes". Après des affrontements entre manifestants antiracistes et néonazis dans cette petite ville de Virginie, il avait déclaré voir des gens bien "des deux côtés".

"La situation est vraiment explosive"

Mais quelles conséquences politiques auront ces troubles à l'ampleur inédite, notamment sur le scrutin de novembre, où Donald Trump affrontera le démocrate Joe Biden ? "Il est impossible de deviner ce que sera cette élection avec 10 ou 15 millions de chômeurs et ces événements", estime Gérard Araud. "Si les troubles se poursuivent, il est évident que Trump pourra appeler au rassemblement derrière lui pour défendre la loi et l'ordre", juge-t-il toutefois, tandis que son opposant démocrate reste handicapé par le confinement.

"Tout dépendra s'il y a des incidents sanglants ou pas", conclut Gérard Araud, notant qu'il y en a eu "relativement peu" jusqu'à présent. Mais, ajoute-t-il, "la situation est vraiment explosive".