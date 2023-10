Offensive d'Israël : à Londres, des milliers de manifestants pour un cessez-le-feu à Gaza

Des dizaines de milliers de personnes ont pris part samedi à une manifestation de soutien aux Palestiniens à Londres, au Royaume-Uni, organisée pour le troisième week-end consécutif, afin d'appeler à un cessez-le-feu. Le cortège, comportant de nombreux drapeaux palestiniens, s'est rassemblé au bord de la Tamise pour suivre un tracé menant à Parliament Square, non loin de Big Ben.

À Londres, plus de 1.000 policiers mobilisés

Plus de 1.000 policiers sont mobilisés, selon Scotland Yard, pour cette manifestation organisée tandis qu'Israël a bombardé samedi la bande de Gaza après une nuit de frappes intenses, au 22e jour de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas, la plus meurtrière de l'histoire d'Israël. "Une pause humanitaire n'est pas suffisante, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu complet", a déclaré à l'AFP Dani Nadiri, une productrice de télévision de 36 ans, "il est temps de faire quelque chose plutôt qu'une escalade supplémentaire".

Le Premier ministre conservateur Rishi Sunak comme le chef de l'opposition travailliste Keir Starmer refusent pour l'heure d'appeler à un cessez-le-feu, se prononçant pour des "pauses" afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

"Une paix durable pour tout le monde"

Condamnant à la fois les attaques du Hamas et le gouvernement israélien, "qui a un arsenal bien plus gros", Amar Picha, 31 ans, un responsable de projet dans le marketing, déplore les "vies innocentes détruites" et s'en prend aux responsables politiques britanniques. "Ils ne sont pas du tout taillés pour diriger ce pays", "je ne sais pas pour qui je vais voter l'année prochaine", ajoute-t-il.

"Je suis écœurée, ça n'a pas de sens", renchérit Noori Butt, une enseignante de 38 ans dans la périphérie nord de Londres, "je ne sais pas comment je vais l'expliquer à mon fils" de deux ans "quand il sera plus grand". "Je veux la paix", "une paix durable pour tout le monde", lance-t-elle.

Deux arrestations

Les médias britanniques ont signalé un incident entre des manifestants et des policiers, qui ont été la cible de coups de pied et de poing près de Downing Street au moment où ils semblaient avoir procédé à une arrestation. La police de Londres a annoncé deux arrestations : celle d'un homme soupçonné d'avoir agressé un policier, qui a été transporté à l'hôpital, et celle d'un autre homme pour une infraction à l'ordre public aggravée par son caractère racial et des menaces de mort. Une disposition permettant à la police de se livrer à des fouilles a en outre été déclenchée.

À Londres, le mouvement Palestine Solidarity Campaign (PSC), qui a appelé à la manifestation, espère mobiliser encore plus massivement que samedi 21 octobre, quand près de 100.000 personnes avaient défilé selon la police de Londres, 300.000 selon PSC.