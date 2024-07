«Nous sommes très impatients» : à Milwaukee, l'enthousiasme des militants républicains avant la convention

Tout le centre-ville de Milwaukee, dans le Wisconsin, est placé sous le signe de la convention du Parti républicain. C'est dans la nuit de lundi à mardi que Donald Trump doit être investi candidat pour l'élection présidentielle américaine, trois jours après avoir été victime d'une tentative d'assassinat. Sur place, 50.000 militants trumpistes attendent leur héros. Au détour d'une rue, une personne habillée en Oncle Sam passe et repasse en trottinette, faisant voler le drapeau américain.

"Un honneur de représenter le Parti républicain"

Les délégués se retrouvent eux dans des cafés et des hôtels de la ville avant de rejoindre le centre de convention. Ici pour la première fois, Sandy Smith, déléguée, est arrivée samedi de Caroline du Nord et elle ne cache pas son enthousiasme. "C'est un immense honneur d'être Américaine. C'est un honneur de représenter le Parti républicain et de faire partie de la délégation de Caroline du Nord. Nous sommes très impatients de renommer Donald Trump comme président", partage-t-elle au micro d'Europe 1.

À l'image de son dynamisme, les déléguées de Caroline du Nord se sont tous mis sur leur 31 : robes d'été à fines rayures blanches et bleues pour les femmes, vestes en toile du même motif pour les hommes.

Et dans les rangs, il n'est pas question de se laisser abattre par la tentative d'assassinat contre Donald Trump. "Je pense que ça a vraiment unifié notre parti, et notre nation. Ici, c'est l'Amérique. Nous ne pouvons pas tolérer ça" appuie Sandy Smith. Unifier la nation devrait être le thème du discours de Donald Trump qu'il prononcera ici ce jeudi.