«Nous nous tenons prêts» : Macron promet de l'aide au Maroc, qui ne donne pas suite

L'Espagne au chevet du Maroc. Après le puissant séisme qui a fait plus de 2.000 morts dans le royaume, le pays a accueilli 56 secouristes espagnols pour venir en aide aux sinistrés. La France a également proposé son aide au Maroc, malgré le froid diplomatique qui existe entre les deux pays, mais Rabat n'a pour l'instant pas donné suite. Le président Emmanuel Macron a en tout cas évoqué ce sujet en Inde, en marge du sommet du G20, en réitérant son offre d'envoyer des secours.

Pas de dialogue direct entre Mohammed VI et Emmanuel Macron

Le visage grave, le chef de l'État a adressé son soutien au Maroc et dit avoir envoyé un message au roi Mohammed VI, mais sans aucun dialogue direct entre eux depuis le tremblement de terre. "À la seconde où cette aide sera demandée, elle sera déployée et nous nous tenons prêts", a assuré Emmanuel Macron en conférence de presse. "Maintenant, c'est évidemment aux autorités marocaines d'en décider en fonction de leur évaluation sur le terrain, et pour que ce soit fait en bon ordre parce que tout cela n'arrive jamais en ordre dispersé. Ils ont raison de bien organiser cela", a-t-il convenu.

Pour le moment, il n'y a toujours aucun feu vert des autorités marocaines, et l'embarras se fait sentir côté français. Emmanuel Macron a notamment insisté sur les millions de binationaux et de Français d'origine marocaine. Il l'a redit dimanche en début d'après-midi, comme pour pousser les autorités du pays à accepter rapidement l'aide de la France.

Le chef de l'État a également expliqué qu'une réunion d'urgence avait eu lieu au G20, avec les représentants de l'Union européenne et du FMI pour commencer à travailler à la reconstruction des sites détruits par le séisme.