Narendra Modi à Paris pour le 14-Juillet : quels sont les produits que l'on achète tant aux Indiens ?

La visite du Premier ministre indien Narendra Modi à Paris à l'occasion de la fête nationale du 14-Juillet est l'occasion de faire les comptes entre la France et la quatrième puissance mondiale. Justement, si ces deux pays sont partenaires commerciaux importants, leurs échanges sont pour le moins déséquilibrés, en défaveur de la France. Sur un an, l'hexagone achète bien plus à l'Inde que l'inverse, entrainant ce qu'on appelle un déficit commercial, ici à hauteur de 3 milliards d'euros. En revanche, lorsque l'Inde achète 6 milliards d'euros de produits à la France, nous lui en achetons pour 9 milliards.

Ces produits que la France achète tant à l'Inde sont principalement des ressources énergétiques. D'abord, du pétrole raffiné avec lequel nous fabriquons essence, diesel ou encore kérosène. Conséquences de la guerre en Ukraine, la France a dû multiplier ses sources d'approvisionnement et l'Inde s'est alors imposée comme un partenaire stratégique. L'année dernière, nous avons augmenté nos dépenses en hydrocarbures indiens de 62 %.

Faire face à la baisse des importations chinoises

Viennent ensuite les médicaments et autres produits chimiques essentiels, comme le paracétamol contenu dans le Doliprane. L'objectif est ici de faire face à la baisse des importations venues de Chine et prévenir de nouvelles pénuries dans les pharmacies françaises, comme ce fut encore le cas il y a quelques mois. Enfin, la troisième catégorie de produits les plus importés d'Inde sont ceux de l'industrie du textile avec toutes sortes de vêtements, pantalons, robes, etc, "Made in Inda". Des produits vendus à très bas prix, fabriqués par une main d'œuvre encore moins coûteuse. L'an passé, les importations françaises de vêtements indiens ont augmenté de 29 %.