Moscou visée par l'«une des plus importantes» attaques de drones de son histoire

La capitale russe a été visée dans la nuit par l'"une des plus importantes" attaques de drones ukrainiens de son histoire, a annoncé mercredi le maire de Moscou, Sergueï Sobianine. Selon le ministère russe de la Défense, "onze drones ont été détruits" au-dessus du territoire de Moscou et de sa région pendant la nuit. "C'est l'une des plus importantes tentatives d'attaque jamais réalisée contre Moscou avec des drones", a souligné Sergueï Sobianine dans un communiqué sur Telegram.

Ni blessés, ni dégâts

Au moins trois appareils ont été abattus dans le district de Podolsk, dans le sud de la région moscovite, sans faire de blessés ni de dégâts, selon la même source. Cette annonce intervient alors que la Russie, qui a lancé en février 2022 un assaut contre l'Ukraine, fait face depuis le 6 août à une offensive ukrainienne inédite dans la région frontalière de Koursk. Au total, dans la nuit de mardi à mercredi, 45 drones ukrainiens ont été détruits par les systèmes de défense aérienne russes au-dessus des régions de Moscou (11), de Briansk (23), de Belgorod (6), de Kalouga (3) et de Koursk (2), a détaillé pour sa part le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

"Un missile" a par ailleurs été abattu vers 1h locales (22h GMT mardi) dans l'ouest de la région de Rostov, frontalière de l'Ukraine, selon le gouverneur régional Vassili Goloubev. La ville de Moscou et sa région, situées à plus de 500 km de la frontière ukrainienne, ont déjà été visées par de rares attaques de drones.

Pendant l'été 2023, des engins avaient ainsi été détruits au-dessus du quartier d'affaires de la capitale, et en mai 2023, deux appareils avaient subi le même sort au niveau du Kremlin. La Russie est confrontée à une offensive transfrontalière de Kiev, toujours en cours, depuis deux semaines, tandis que les troupes russes continuent leur progression dans l'est ukrainien. Moscou a exclu toute négociation "à ce stade".